Ronnie Grace, 22 anni, nome d’arte di Veronica Moro, nata a Pordenone. Italocanadese e bilingue, inizia a scrivere canzoni all’età di 12 anni e a 21 inizia a suonare l’ukulele. Tutt’ora compone e si esibisce nella provincia di Pordenone e dintorni. Le ispirazioni principali arrivano dal mondo blues e soul, in particolare da artisti come Aretha Franklin, Alicia Keys, Etta James, Nina Simone, e molti altri. Nelle nostre sessions ci regala “Supernova”.

“Ritornare dopo un po' di tempo a Venezia è stato a dir poco emozionante. Per un anno e mezzo in cui ci ho vissuto ho sempre cercato di esplorarne ogni angolo, ma suonare i miei pezzi in barca, con i turisti che dai ponti cantano con me ancora mi mancava.”

"Will the universe cry if another star dies tonight?"

(Supernova – Ronnie Grace)