Luca Menini, in arte Menni è nato il 13 dicembre 1994, vive a Gambellara (Vicenza) . Dopo varie esperienze assieme ad alcuni gruppi locali con i quali ha affrontato generi musicali differenti, nel settembre 2012 ha intrapreso il suo progetto da solista. In veste di cantautore, Menni si è esibito in alcuni locali della provincia di Vicenza, è stato invitato all’evento New Dreams - Giovani cantautori ed interpreti a Padova, successivamente ha partecipato al Festival Officine Green di Caldogno (VI) , ha vinto il “premio rivelazione” del concorso Vicenza Net Music 2013 e infine ha preso parte ad uno stage estivo presso il C.E.T. Di Mogol grazie al Tour Music Fest. Nel settembre 2016 è uscito il suo primo disco La Frasca edito dall'etichetta ligure La Clinica Dischi. Nelle nostre sessions ci regala “Casa Nostra”.



“Devo dire che appena ho sentito della possibilità di suonare per i canali di Venezia, la voglia di farlo si è manifestata subito con grande insistenza dentro di me, voglia che ho subito di assecondato. La giornata uggiosa ha creato una cornice meravigliosa e fuori dal tempo. Ho sentito le mie note che risuonavano fra i palazzi cullate da un leggero riverbero, mentre un raggio di sole usciva ad indicare la via e la storia si affacciava sull'acqua facendosi bella ai passanti. Ho visto facce rilassate ed altre tese a combattere i propri demoni, ma niente era fuori posto nel silenzio del mezzogiorno veneziano. Poter entrare nel ventre di città come questa fa davvero emozionare, cerchiamo di viverle pensando che questo mondo non è nient'altro che CASA NOSTRA.”

“...Solo a pensare

la sala emoziona

vorrei immaginare

quella stanca persona

e poi andarmene, riflettere e calpestare il fango

e far mie quelle figure, ballarci assieme un tango

Poi tutto è ancora fermo

nel posto in cui era

grigio il teleschermo

e strana l'atmosfera

un brivido mi attraversa il bicchiere è a metà

il domandarsi adesso,forse è una priorità...”

(Casa Nostra - Menni)