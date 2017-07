Lo scorso 10 giugno i Gorillaz hanno inaugurato a Kent il Demon Dayz Festival, con un set che ha ospitato Vince Staples, Danny Brown, Kali Uchis e Fufanu.

Inizialmente trasmesso in streaming, la performance (svoltasi al Dreamland Margate) è ora disponibile per la visione integrale su YouTube: ecco il video

La band è attualmente in tour nel Nord America a supporto del nuovo album "Humanz". Tornerà in Europoa in italia per una serie di concerti che però non toccherà l'Italia. Ecco le date fissate:

novembre:

01 Rockhal Luxembourg

02 Stadthalle Vienna, Austria

04 Royal Arena Copenhagen, Denmark

05 Spektrum Oslo, Norway

06 Hovet Stockholm, Sweden

08 Samsung Hall Zurich, Switzerland

09 Arena Geneva Geneva, Switzerland

11 Zenith Munich, Germany

13 Arena Budapest, Hungary

14 O2 Arena Prague, Czech Republic

17 Max-Schmeling-Halle Berlin, Germany

18 Mitsubishi Electric Halle Dusseldorf, Germany

19 Sporthalle Hamburg

21 Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands

22 Forest National Brussels, Belgium

24 Zénith Paris, France

27 Brighton Centre Brighton, UK

29 The SSE Hydro Glasgow, UK

dicembre

01 Manchester Arena Manchester, UK

02 Barclaycard Arena Birmingham, UK

04 The O2 Arena London, UK