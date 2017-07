"Despacito" non è solo il tormentone del 2017. Ora è anche la canzone più ascoltata in streaming, di tutti i tempi. Billboard riporta che il brano di Luis Fonsi in appena sei mesi ha raccolto 4,6 miliardi di stream su tutte le piattaforme. Il record precedente era di Justin Bieber con “Sorry”, ferma, si fa per dire, a 4,38 miliardi.

Classe 1978, nato a Portorico ma trasferitosi con la famiglia in giovanissima età a Orlando, in Florida, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero è maggiore di due fratelli, anch'essi cantanti. Del brano ha detto: "Volevo solo fare qualcosa di catchy, e divertente. E' una parola che rimane in mente e che è facile da cantare". Ci è riuscito...