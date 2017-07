"Despacito" non è solo il tormentone del 2017. Ora è anche la canzone più ascoltata in streaming, di tuti i tempi. Billboard riporta che il brano di Luis Fonsi in appena sei mesi ha raccolto 4,6 miliardi di stream a su tutte le piattaforme. Il record precedente era di Justin Bieber con “Sorry”, ferma, si fa per dire, a 4,38 miliardi.

classe 1978, nato a Portorico ma trasferitosi con la famiglia in giovanissima età a Orlando, in Florida, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero è maggiore di due fratelli, anch'essi cantanti. Del brano ha dettp: "Volevo solo fare qualcosa di catchy, e divertente. E' una parola che rimane in mente e che è facile da cantare". Ci è riuscito...