Un giudice di New York ha imposto al sito Gotta Have It! Collectibles la sospensione dell'asta di 22 oggetti appartenuti a Madonna, tra cui diverse lettere (una al rapper Tupac Shakur), un paio di mutandine usate e una spazzola con suoi capelli.

L'asta era pevista oggi mercoledì: se n'era parlato parecchio per via di un'altra lettera privata, indirizzata all’attore John Enosi in cui la popstar definiva Whitney Houston e Sharon Stone "terribilmente mediocri".

Madonna si era detta "sconvolta" e "profondamente offesa" dall'idea che qualcuno potesse mettere all'asta il suo DNA. Il responsabile dell'asta ha fatto sapere che la richiesta della cantante al giudice verrà contestata di fronte alla Corte.

Attualmente il sito propone per l'asta ancora altri 106 memorabila della cantante. L'oggetto con la valutazione più alta è il corsetto indossato nella foto di copertina di "Like a Virgin", stimato tra i 12.000 e i 16.000 dollari