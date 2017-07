Come non detto: Ed Sheeran è di nuovo su Twitter. Solo ieri il cantautore britannico aveva ha chiuso del tutto il suo account, dopo averlo abbandonato, in risposta alle critiche e agli insulti ricevuti per il suo cameo nella prima puntata della nuova stagione di "Game of Thrones".

Nella serata di ieri il profilo è ricomparso: evidentemente non era stato cancellato, ma solo disattivato temporaneamente. Sheeran ha però iniziato a cancellare i vecchi tweet (forse in risposta all'articolo pubblicato nei giorni scorsi da Buzzfeed, intitolato "24 tweet che Ed Sheeran cancellerà presto")

I just activated @Tweet_Delete on my account to automatically delete my old tweets (https://t.co/mMikZN31WM)! — Ed Sheeran (@edsheeran) July 17, 2017

Ora il profilo contiene principalmente post automatizzati delle sue foto instagram, e sulla bio profilo si legge

I don't use this anymore, please follow me on @teddysphotos on instagram, lots of love x

Già in passato Twitter aveva annunciato che avrebbe semplicemente evitato di usare Twitter o postare direttamente, concentrandosi sul il proprio account Instagram.