I Replacements hanno una fama semi-mitologica tra gli appassionati di rock americano cresciuti negli anni '80. Ecco quindi una notevole chicca: la band di Paul Westerberg pubblicherà un leggendario (per gli appassionati) concerto, svoltosi il 4 febbraio dell'86 al Maxwell’s di Hoboken, New Jersey.

Si tratta dell'ultimo show con la line-up classica: Paul Westerberg, Bob e Tommy Stinson, e Chris Mars, prima che Bob Stinson lasciasse il gruppo. Intitolato "Replacements for sale", uscirà il 29 settembre per la Rhino. Conterrà le 29 canzoni del concerto: qua si può ascoltare il classico "Can't hardly wait".

La band aveva iniziato una reunion iniziata nel 2013, giunta a una conclusione improvvisa e conflittuale nel 2015 all'Optimus Primavera Sound di Porto del 5 giugno: il leader Paul Westerberg aveva annunciato, sul palco, che quello sarebbe stato l'ultimo concerto dei Replacements, per poi sfasciare la sua chitarra. Erano presenti solo due menbu del nucleo originale: Westerberg e Tommy Stinson, che è anche memro dei Guns n' Roses attualmente).

Questa la tracklist

Disco 1

1. “Hayday”

2. “Color Me Impressed”

3. “Dose Of Thunder”

4. “Fox On The Run”

5. “Hold My Life”

6. “I Will Dare”

7. “Favorite Thing”

8. “Unsatisfied”

9. “Can’t Hardly Wait”

10. “Tommy Gets His Tonsils Out”

11. “Takin’ A Ride”

12. “Bastards Of Young”

13. “Kiss Me On The Bus”

14. “Black Diamond”

Disco 2

1. “Johnny’s Gonna Die”

2. “Otto”

3. “I’m In Trouble”

4. “Left Of The Dial”

5. “God Damn Job”

6. “Answering Machine”

7. “Waitress In The Sky”

8. “Take Me Down To The Hospital”

9. “Gary’s Got A Boner”

10. “If Only You Were Lonely”

11. “Baby Strange”

12. “Hitchin’ A Ride”

13. “Nowhere Man”

14. “Go”

15. “Fuck School”