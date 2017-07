Nuova anticipazion dal'ex Sonic Youth il nuovo lavor "Electric trim" uscirà per la Mute il 15 settembre. E' stato diffuso oggi il video della canzone che vede la collaborazione con Sharon Van Etten: la rocker aggiunge la voce sul coro finale di "New thing", che il chitarrista descrive così

E' la mia canzone su Internet. Parla di come siamo ossessionati da accumlare migliaia di amici e like. Quando abbiamo pensato a questo video. sapevamo che volevamo fare riferimento a quel tema, ma senza essere pesnati. Non volevo essere il solito tipo che canta con la chitarra in un video, ma un personaggio. Le ho detto che vorrei essere un personaggio di una specie piuttosto che 'ragazzo cantando con la chitarra' ed è così che è nato 'Buster', quella televisione JVC 3100R, che abbiamo trovato su eBay. Non avete idea di quanto vale un oggetto tecnologico vecchio e inutile, oggi!

Il disco è stato prodotto con Raül ‘Refree’ Fernandez e vede tra i collaboratori anche Nels Cline (Wilco).

Moroccan Mountains

Uncle Skeleton

Let’s Start Again

Last Looks (con Sharon Van Etten)

Circular (Right As Rain)

Electric Trim

Purloined

Thrown Over The Wall

New Thing