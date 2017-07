Atmosfere dense, cangianti e magiche. Il prog metal dei Fates Warning è evocativo e intrigante, come solo l’arte dei maestri di un genere sa essere…del resto l’Heavy metal pub oggi vi porta una band che ha in pratica – insieme a pochi coraggiosi compari – codificato un genere. Allora ordinate il vostro cocktail preferito, magari uno di quelli elaborati e calibrati, coi sapori che si intrecciano: questi sono i Fates Warning nelle parole dei Fates Warning.

Abbiamo un’unica vita. E dobbiamo viverla al meglio, in ogni modo. Non chiuderti in un recinto, spostati dalla tua comfort zone. Magari le cose non andranno come volevi, ma almeno avrai fatto qualcosa di diverso dal solito.

[Ray Alder]

C’è una cosa di cui sono davvero orgoglioso. Siamo riusciti a restare amici anche nei momenti peggiori. Abbiamo superato le cose e siamo andati avanti, siamo ancora amici. E in ogni caso, mi piace fuggire i drammi e le tragedie il più possibile.

[Jim Matheos]

Credo che quando il pubblico è entusiasta allora la mia performance migliora a vista d’occhio. Quando sono sul palco sto da Dio e credo sia un elemento fondamentale del far parte di un gruppo. Odio andare in studio. Mi fa schifo davvero. Odio starmene lì inchiodato, ma stare sul palco è la vera essenza di quello che facciamo.

[Ray Alder]

Le band ormai sembrano cercare sempre di impressionarci con la loro velocità o le loro acrobazie tecniche. Ma non mi importa nulla di questa roba. Perché quando perdi l’anima e il groove di una canzone, diventa solo rumore, per me. Scusate, ma la penso così…

[Ray Alder]