Si svolgerà all'interno del festival Todays ol ToLab, progetto dedicato alla formazione e all'innovazione realizzato con la Compagnia Di San Paolo e HANgar Piemonte, dell'Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, coordinata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.



L'iniziativa si svolgerà durante il festival dal 25 al 27 agosto 2017 a Torino, presso la Galleria D'arte Gagliardi e Domke e presso degli Arca Studios situati all’interno dei Docks Dora: per tre giorni opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, produttori di talenti, giornalisti, nuovi designer del terzo millennio e visionari dell'oggi percorreranno strade innovative, muovendosi trasversalmente fra i differenti linguaggi in campo musicale, artistico, culturale e sociale, per raccontare storie e scambiarsi esperienze in momenti di formazione, discutere sui temi legati all’industria della musica, della tecnologia, della cultura e delle professionalità ad essa legate. Incontri, conferenze, workshop, installazioni, mostre, panel e laboratori creativi, dedicati a chi la musica la fa e a chi la ascolta.

Questo invece il programma completo del Festival

*Venerdì 25 Agosto*

sPAZIO211 open air

GIOVANNI TRUPPI, BIRTHH, MAC DEMARCO, PJ HARVEY

Via Cigna, 211

prezzo del biglietto: 25 Euro + d.p.

apertura porte ore 18.00 – inizio concerti ore 19.00

PARCO AURELIO PECCEI

BYETONE

in collaborazione con il festival Ambienti Digitali

Via Cigna, 136

dalle ore 23.00 – ingresso gratuito

ex fabbrica INCET

Via Cigna, 96/17

in collaborazione con Varvara Festival

MAX COOPER, DBRIDGE, A MADE UP SOUND, SHED

dalle ore 00.00 - ingresso gratuito

*Sabato 26 Agosto*

sPAZIO211 open air

WRONGONYOU, GIORGIO POI, PERFUME GENIUS, RICHARD ASHCROFT

Via Cigna, 211, Parco Sempione

prezzo del biglietto: 25 Euro + d.p.

apertura porte ore 18.00 – inizio concerti ore 19.00

PARCO AURELIO PECCEI

ROLY PORTER & MARCEL WEBER, MFO

Via Cigna, 136

dalle ore 23.00 – ingresso gratuito

ex fabbrica INCET

Via Cigna, 96/17

in collaborazione con Varvara Festival

KARENN, TERENCE FIXMER, MONO JUNK, BOSTON 168

dalle ore 00.00 - ingresso gratuito



*Domenica 27 Agosto*

PISCINA SEMPIONE

POP X

Via Gottardo, 10

ingresso gratuito

sPAZIO211 open air

ANDREA LASZLO DE SIMONE, GOMMA, TIMBER TIMBRE, THE SHINS, BAND OF HORSES

Via Cigna, 211, Parco Sempione

prezzo del biglietto: 25 Euro + d.p.

apertura porte ore 18.00 – inizio concerti ore 19.00

prezzi dei biglietti ed abbonamenti:

biglietto singola giornata 25 agosto (con accesso a tutti i concerti): 25 Euro + d.p.

abbonamento 2 giorni (con accesso a tutti i concerti dei 2 giorni scelti): 40 Euro + d.p.

abbonamento 3 giorni (25, 26 e 27 agosto con accesso a tutti i concerti): 60 Euro + d.p.

Informazioni prevendite biglietti singoli ed abbonamenti: Ticketone – www.ticketone.it - 892 101, Vivaticket – www.vivaticket.it - 892.234 e presso tutti i punti vendita autorizzati

Gli eventi a pagamento e i concerti si svolgono tutti presso lo sPAZIO211-

Gli eventi a ingtesso gratuito sono presso: Parco Peccei, ex fabbrica Incet, Galleria d’Arte Gagliardi e Domke, Arca Studios, Piscina Sempione, Piccolo Cinema, Print Club, Officine Caos, Off The Corner

Per maggiori info: info@todaysfestival.com - 349.3172164