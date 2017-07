"Queen in 3-D", il libro di foto "stereoscopiche" di Brian May dedicato alla band inglese, verrà pubblicato in Italia il 29 settembre.

Il volume, uscito in lingua inglese lo scorso maggio, consta di 256 pagine con foto tridimensionali, scattate da May stesso in diversi decenni - frutto della sua passione per la stereoscopia (ovvero una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, fotografie e filmati che offre l'illusione di tridimensionalità).

Col volume è incluso uno speciale visore, "OWL", per vedere i circa 300 scatti scelti da May dal proprio archivio. May ha anche curato i testi del libro. Racconta il chitarrista:

L’intero processo di scrittura di questo nuovo libro è stato quasi subconscio. Mentre guardavo le foto in 3-D i ricordi si risvegliavano e le storie uscivano di getto. È l’elemento 3-D che rende tutto così evocativo. Credo che ogni immagine coinvolgerà i lettori più a fondo, come è successo a me, rendendoli partecipi di una scena, condividendo un inedito momento Queen

Il libro è già preordinabile al costo di 50 euro. Questa copertina, contenuto e trailer (della versione inglese)