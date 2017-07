Dopo la pubblicazione di un 7" per il Record Store Day e dei singoli in vinile lo scorso giugno, “The queen is dead” degli Smiths tornerà in autunno in versione espansa - finalmente. Lo scorso anno, infatti, Morrissey si era pubblicamente lamentato che la Warner non aveva voluto celebrare i 30 anni dello storico album del 1986.

"The queen is dead" è stato rimasterizzato e, in questa nuova versione, vede un secondo CD con demo e lati b del periodo. Una ulteriore versione in box set con un DVD aggiuntivo dovrebbe venire resa disponibile in contemporanea. La data prevista di pubblicazione è il 20 ottobre, questa la tracklist della versione 2 CD.

01 “The Queen Is Dead” (2017 Master)

02 “Frankly, Mr. Shankly” (2017 Master)

03 “I Know It’s Over” (2017 Master)

04 “Never Had No One Ever” (2017 Master)

05 “Cemetery Gates” (2017 Master)

06 “Bigmouth Strikes Again” (2017 Master)

07 “The Boy With The Thorn In His Side” (2017 Master)

08 “Vicar In a Tutu” (2017 Master)

09 “There Is A Light That Never Goes Out” (2017 Master)

10 “Some Girls Are Bigger Than Others” (2017 Master)

Disc 2

01 “The Queen Is Dead” (Full Version)

02 “Frankly, Mr. Shankly” (Demo)

03 “I Know It’s Over” (Demo)

04 “Never Had No One Ever” (Demo)

05 “Cemetery Gates” (Demo)

06 “Bigmouth Strikes Again” (Demo)

07 “Some Girls Are Bigger Than Others” (Demo)

08 “The Boy With the Thorn In His Side” (Demo Mix)

09 “There Is A Light That Never Goes Out” (Take 1)

10 “Rubber Ring” (Single B-Side) [2017 Master]

11 “Asleep” (Single B-Side) [2017 Remaster]

12 “Money Changes Everything” (Single B-Side) [2017 Master]

13 “Unloveable” (Single B-Side) [2017 Master]