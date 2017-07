Win Butler chiede di spegnere tutte le luci. Viviamo un tempo terrorizzante, dice, ma la musica può aiutarci a farci coraggio. “Neon bible” viene cantata così, a luci spente e con l’Ippodromo illuminato dalle luci degli smartphone. Gli ultimi versi, “non abbiamo molte chance di sovravvivenza”, sono quasi sussurrati. È l’ultimo bis del concerto degli Arcade Fire che si è tenuto ieri sera al Milano Summer Festival. È stato, anche, uno dei momenti più intensi di un concerto molto amato e applaudito, una celebrazione dove sono rappresentate la gioia e il dolore, con un un’unica mancanza: la visceralità.

A una decina di giorni dalla pubblicazione del quinto album “Everything now”, il gruppo nordamericano torna a Milano con l’idea di rendere la musica pop di nuovo cool. “Suoniamo musica” dice Will Butler a Rockol prima dell’inizio del concerto “come se stessimo ballando di fronte a una tempesta. Proprio come Bruce Springsteen, siamo dancers in the dark. Ce l’abbiamo nel dna”. Il concerto è anche un esercizio di conciliazione degli opposti – pezzi sul suicidio che sembrano canzonette pop – e anche questo è un concetto che sta alla base del nuovo album. “C’è qualcosa di bello nel combinare gli opposti”, afferma Will. “Ai tempi della scuola amavo il modo in cui T. S. Eliot mischiava luce e ombra, l’assurdo e il sacro. Ci sono artisti molto più puri di noi. Noi siamo un po’ scienziati pazzi”.

Sul palco gli Arcade Fire sono in nove e parecchio scatenati. Suonano un po’ di tutto, ma non c’è un elemento che spicchi, anzi la violinista (Sarah Neufeld) e il sassofonista (Stuart Bogie) si sentono poco. È musica fatta per esaltare l’impatto collettivo. Dietro ai musicisti, una dozzina di pannelli riproducono visual (pochi) e sfondi colorati. Si parte con “Everything now” che impone subito l’atmosfera fra il caotico e il festoso. “All’inizio era sterminata, venti o venticinque versi che ho tagliato fino a ottenerne tre o quattro”, ha detto il cantante Win Butler prima del concerto. “Per me scrivere canzoni è come comporre una poesia o girare un film, cominci da un’emozione, un sentimento che vuoi esprimere. A volte le parole si mettono l’una contro l’altra e a volte lavori su sentimenti contrastanti: magari la musica è molto felice ma il testo è molto cupo. ‘Everything now’ è una canzone che racconta cosa vuol dire essere vivi oggi”.

È un po’ questo il filo rosso che lega le canzoni dello show: la vitalità. Lo è sia quando a cantare è Win, sia quando prende il microfono Régine Chassagne per i pezzi disco-pop vecchia scuola. Tutti saltano e s’agitano, Win sale sulle spie, agita i tamburelli prima di gettarli sul pubblico, ha la voce caria d’eco manco fossi dentro un pezzo dub. La gente fa i cori e alla fine di “Here comes the nighttime” lui dice felice che “è così che si canta, cazzo”. Hanno tutti poco meno di 40 anni, eppure esprimono una vitalità giovanile e nelle canzoni raccontano storie di adolescenti. Come dice Will, “il raggiungimento della maggiore età è un tema potente e senza tempo”.

Il carattere ripetitivo delle nuove “Chemistry”, “Electric blue” (“È la prima volta che la suoniamo, passiamo direttamente alla parte in cui applaudite”) e “Signs of life”, dall’album “Everything now in uscita il 29 luglio, affossa un po’ le esecuzioni. I pezzi più apprezzati sono quelli vecchi come “No cars go”, “Ready to start” e in genere qualunque brano contenga un “oh oh oh” o un “nah nah nah”. Prima di “Suburbs” Butler ringrazia David Bowie, ma il momento più impressionante è forse il coro del pubblico su “Wake up”. A un certo punto si esagera con i fumi e vedere i musicisti diventa impossibile.

Dal vivo, i temi di alcune canzoni di “Everything now” – il flusso infinito dei media, il fatto che tutto sia disponibile immediatamente, in definitiva la ricerca di senso in un mondo caotico – emergono solo in parte. Nel backstage, Will Butler ne parla con Rockol: “Se siamo anti-capitalisti? Siamo americani, siamo canadesi, siamo capitalisti nel profondo. È un discorso complesso. Diciamo che facciamo parte del filone cristiano di critica al capitalismo: siamo convinti che il benessere non sia tutto. Ma non cerchiamo di salvare il mondo. Cerchiamo solo di descriverlo”.

(Claudio Todesco)



SET LIST:

Everything Now

Rebellion (Lies)

Here Comes the Nighttime

Chemistry

Electric Blue

Signs of Life

No Cars Go

The Suburbs

Ready to Start

Neighborhood #1 (Tunnels)

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Reflektor

Afterlife

Creature Comfort

Neighborhood #3 (Power Out)

Wake Up

Neon Bible