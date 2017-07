All’Ippodromo del Galoppo di Milano si è tenuto il primo dei due concerti italiani (l’altro avrà luogo all’Ippodromo del Visarno di Firenze martedì 18 luglio) degli Arcade Fire. La band di Win Butler nel concerto milanese ha eseguito per la prima volta in assoluto dal vivo la nuova “Electric blue”, canzone inclusa nell’album “Everything now” in uscita il prossimo 28 luglio.

Scaletta:

Everything Now

Rebellion (Lies)

Here Comes the Night Time

Chemistry

Electric Blue (live debut)

Signs of Life

No Cars Go

The Suburbs

The Suburbs (Continued)

Ready to Start

Neighborhood #1 (Tunnels)

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Reflektor

Afterlife

Creature Comfort

Neighborhood #3 (Power Out)

Bis:

Wake up

Neon bible