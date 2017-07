La società di distribuzione di musica e di servizi francese Believe ha fermamente smentito la notizia che la società basata a Parigi sia in procinto di essere venduta a Sony. L’autorevole giornale economico giapponese Nikkei aveva riportato che Sony Music avrebbe acquisito la maggioranza delle quote di Believe prima della fine dell'anno per un impegno economico quantificato nell’ordine di un minimo di 350 milioni di dollari.

Ha pensato il CEO di Believe Denis Ladegaillerie a dichiarare a Music Business Worldwide che, “Questa informazione non è vera. Believe non vende a nessuno anzi, è in procinto di raccogliere fondi per procedere con alcune acquisizioni".