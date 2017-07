Una lezione aperta a tutti, per capire i meccanismi della musica.

Il 7 settembre, alle ore 17.00, il Master In Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano organizza un'incontro con Riccardo Vitanza (Parole & Dintorni, ufficio stampa di Ligabue e De Gregori tra gli altri), Veronica Corno (ex studentessa del Master - Responsabile Comunicazione di F&P Group - Concerti ed eventi) e il "nostro" Giampiero Di Carlo, ovvero l'editore e CEO di Rockol.

La lezione aperta è ormai una consuetdine del Master, dopo quelle del 2015 sulla musica digitale e quella del 2016 sull'Artist Management (potete vedere i video qua sotto).

E' un'occasione di aggiornamento per gli ex studento sia una possibilità per i futuri studenti che vogliono avere un’anteprima delle lezioni della nuova edizione, in partenza a novembre. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili: la sede della lezione è presso l'Università Cattolica, via Carducci 28 - aula C012.

Il Master della Cattolica, di cui Rockol è partner storico, ha da poco annunciato due borse di studio per partecipare alla 17° edizione: quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 10 ottobre, i colloqui di selezione si svolgeranno il 19 e 29 ottobre, mentre le lezioni della sedicesima edizione cominceranno il 6 novembre 2017.

Ci si può iscrivere direttamente in rete, sul sito del corso, alla pagina "Ammissione"