Dopo le voci, la conferma: l'accordo tra Sony e Believe Digital è cosa praticamente fatta. La major sta acquistando Believe Digital a un prezzo compreso tra i 355 e i 444 milioni di dollari. Secondo Nikkei, Sony riceverà una quota di maggioranza in Believe per il prezzo di vendita.

Believe ha incrementato significativamente la propria quota di mercato con l'acquisizione di TuneCore nell'aprile 2015. Dopo quell’acquisto, il fondatore di Believe Denis Ladegaillerie dichiarò che insieme Believe e Tunecore avrebbero generato un fatturato annuo superiore ai 250 milioni di dollari. Nell'ottobre dello scorso anno, Believe acquisì l’etichetta e distributore indipendente francese Naive per 12 milioni di dollari.