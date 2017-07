Mika oggi ha incontrato i ragazzi del Giffoni Film Festival e, come riporta l’edizione online del Messaggero, questi gli hanno chiesto se ha in programma di presentare il Festival di Sanremo. L’artista dalle origini libanesi risponde così: “Sarebbe un enorme onore ma non lo farò. Non riesco a immaginare con le mie tempistiche come riuscirei a farlo. Io non sono un conduttore, quello è un mestiere che altri fanno molto meglio di me, potrei farlo solo nel mio stile e richiederebbe tempo per prepararlo”.



Mentre ci sarà, tra fine ottobre e inizio novembre, su Rai2, la seconda edizione di Stasera Casa Mika: “Siamo già al lavoro da due mesi, inizieremo a registrare questo weekend. Quest'anno ci sarà anche una minifiction, scritta da Ivan Cotroneo, che influenzerà quello che succede nello show e viceversa. Se la minifiction funzionasse, l'idea è di continuarla come progetto a sé”.



Viene poi chiesto a Mika quale fra i cantanti italiani sarebbe adatto a realizzare uno show come il suo, risponde così: “Gabbani, che mi è molto piaciuto a Sanremo e agli Mtv Awards, o Fedez, che farebbe qualcosa di molto differente da me, ma sarebbe adatto perché ha un'attenzione maniacale ai dettagli”.



E per quanto riguarda i talent Mika dice: “Non ne farei più uno in Italia, mi sono divertito un sacco e quell'esperienza mi ha consentito di rimuovere le mie paranoie sulla tv. Ho già fatto il migliore in Italia, X factor su Sky”. In questo momento è al lavoro su un nuovo album, “sto dividendo il mio tempo fra la musica e gli altri progetti. Sono a metà della scrittura, con un'altra persona, che non posso ancora dire, del mio nuovo album. Lo sto componendo per ora tutto al pianoforte, sarà super pop, con un sound molto ampio, e all'insegna della fantasia e della follia”.