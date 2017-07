E' scattato il piano sicurezza per il doppio concerto – oggi e domani - degli U2 allo Stadio Olimpico di Roma. Come riporta l’Ansa sono state effettuate bonifiche in tutta l'area interessata con rimozione di veicoli e cassonetti.

I cancelli verranno aperti alle 16.00 per il prato e alle 17.00 per gli altri settori. Sono 58 mila i biglietti venduti. Gli spettatori per accedere allo stadio dovranno superare i controlli di filtraggio e prefiltraggio. Sono predisposti varchi in vari punti che saranno presidiati da steward e forze dell'ordine munite di metal detector. Gli spettatori non potranno portare all'interno valigie e trolley. Sono invece consentite borse di piccole dimensioni che verranno controllate accuratamente. Sarà vietato portare bombolette spray, bastoni per selfie, penne e puntatori laser e, inutile dirlo, coltelli o altri ‘oggetti atti ad offendere’.

Dalle 14.00 alle 24.00 è in vigore per i commercianti della zona il divieto di vendere bibite da asporto in bottiglie di vetro e per i cittadini di consumarle in strada.