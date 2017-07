È durato appena un'ora e mezza il concerto di Robbie Williams allo Stadio Bentegodi di Verona, ieri sera, il primo dei tre spettacoli dell'ex Take That in programma nel nostro paese per la stagione estiva (stasera, sabato 15 luglio, sarà a Lucca; il 17, invece, si esibirà a Barolo). Il cantante, in tour per promuovere il suo ultimo album in studio, "The heavy entertainment show", è salito sul palco poco dopo le 21: ha cantato dal vivo di fronte al pubblico dello stadio veronese alcune delle canzoni contenute nel disco uscito lo scorso autunno (non sono mancati i singoli "Party like a russian" e "Love my life") e una manciata dei suoi singoli di maggiore successo (da "Monsoon" a "Angels"). In scaletta anche una cover di "The flood" dei Take That e un omaggio a George Michael sulle note di "Freedom 90". Alle 23 le luci dello stadio erano già riaccese e il concerto finito.

Non sono però mancati momenti che hanno strappato qualche risata al pubblico del Bentegodi: sulla cover di "Something stupid", il brano composto da C. Carson Parks e originariamente eseguito da quest'ultimo insieme alla moglie Gaile nel 1966, ma divenuto celebre nella versione di Frank e Nancy Sinatra dell'anno dopo (Robbie Williams lo ha reinterpretato insieme a Nicole Kidman nel 2001), il cantante ha fatto salire sul palco una fan veronese, Simona, che è stata protagonista di un simpatico siparietto. Subito dopo averla toccata, però, Robbie Williams si è fatto portare del disinfettante per pulirsi le mani, come potete vedere nel video qui sotto...

Questa la scaletta del concerto (più sotto, qualche video):

"The heavy entertainment show"

"Let me entertain you"

"Monsoon"

"Party like a russian"

"The flood"

"Freedom 90"

"Love my life"

"Livin' on a prayer / Rehab / The best / Kiss / u cant' touch this / Don't you want me / Stayin' alive / She's the one / Here comes the hotstepper / You're the one that I want / Back fo good"

"Come undone"

"Supreme"

"Rudebox"

"Kids"

"Sweet Caroline"

"Motherfucker / Hey Jude"

"Feel"

"Rock DJ"

"Strong"

"Angels"

"My way"