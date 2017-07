Negli ultimi anni di vita, il musicista britannico stava lavorando ad un'opera musicale intitolata "Beyond the star", della quale aveva offerto anche un'anteprima. Non riuscì a terminarla: l'11 marzo del 2016 Keith Emerson morì e l'opera rimase inedita. Ora, però, arriva un importante annuncio che riguarda proprio "Beyond the stars": il prossimo 28 luglio, durante una serata-evento dedicata a Emerson, l'opera incompiuta verrà eseguita per la prima volta dal vivo.

La serata-tributo al musicista, intitolata "Keith Emerson: a musical celebration of life", verrà ospitata dalla Symphony Hall di Birmingham, nel Regno Unito. Sul palco si alterneranno alcuni musicisti che renderanno omaggio a Keith Emerson: ci saranno anche il bassista Lee Jackson (unico membro superstite dei Nice, band in cui Emerson suonò alla fine degli anni '60) e il tastierista Rick Wakeman. Ad accompagnare sul palco i musicisti ci sarà un'orchestra sinfonica composta da 60 elementi, diretta dal Maestro Terje Mikkelsen, la stessa che eseguirà per la prima volta dal vivo "Beyond the stars".