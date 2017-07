Nuovo progetto discografico per Nevruz, l'artista che emerse grazie all'edizione 2010 del talent "X Factor". Per il suo secondo album, che si chiamerà "Il mio nome è nessuno" ha indetto una campagna di crowdfunding su Musicraiser per raccogliere i fomdi necessari a realizzarlo.

Scrive Nevruz a proposito del progetto:

Ciao a tutti, sono Nevruz, forse mi avrete visto sul palco di xFactor nell’edizione 2010, sono arrivato al terzo con “Tra l’amore e il male”, ma decisi di rimanere indipendente e sciolsi da lì a poco ogni legame con Sony, per continuare a produrre in autonomia la mia musica.

Nel 2012 ho realizzato un album d’esordio, “La casa e gli spiriti perduti”, con l’etichetta di Elio e Le Storie Tese, ma con il violento terremoto che ha colpito l’Emilia, quello stesso anno, ho perso tutto.

In anni di volute esistenziali e di crescita artistica – grazie allo studio delle abilità tecniche di Demetrio Stratos - sono diventato maestro della voce e ho continuato a scrivere, mettendo nel cassetto decine e decine di pezzi che nei miei sogni compongono idealmente il mio lavoro di rinascita. Un primo album, intitolato “Il mio nome è nessuno”, ha già preso forma: uscirà non appena terminata questa campagna e conterrà 15 nuovi brani, più qualche sorpresa.

Il disco uscirà su etichetta Molto Recordings, conterrà 15 tracce inedite e qualche sorpresa, ed è stato realizzato al Funklab Studio di Luzzara (RE), sotto la direzione artistica di Alberto Benati.

Questa è la tracklist dell'album:

Come un quadro di Van Gogh

Solo tu sai di me

Ibrida

Amo te quel che sei

Il mio nome è nessuno

Tunnel di follia

Non ci penso più

Quando muore il poeta

Alucardozzak

Il legale sul palco

Pax

Andromeda

Dipende solo da noi

Il Funambolo

Dipende solo da noi

Stupendo

L'Immigrato (live band session)