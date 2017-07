"Uagliò" è l'album di Esordio de I Desideri. Dopo i tanti piccoli traguardi raggiunti in questi anni, come l'aver realizzato la colonna sonora di diversi film, i 21 milioni di visualizzazioni per "Made In Italy", le collaborazioni con Clementino, Mostro, per Giuliano e Salvatori Desideri arriva il momento di entrare nel panorama musicale italiano con il primo LP. Otto brani tra pop, rap e dance, raccontano Napoli, la città in cui i due sono nati e cresciuti, ma anche l'amore, visto da diverse prospettive.

I Desideri non smettono di divertirsi e divertire. Non perdono mai la loro “napoletanità”. Nel cantato, seguendo la scia del rap napoletano stile Clementino, per intenderci, nella loro attitudine, nelle loro sonorità. Il pop, unito al rap e alla dance, che attraversa tutti i brani dell’album, lascia sempre un po’ di spazio alla melodia napoletana, rivisitata in chiave moderna. In “Uagliò” confluiscono tutte le influenze musicali del duo. E non a caso, tra queste, figurano nomi come Eros Ramazzotti, Giorgia, ma, allo stesso tempo, anche Ricky Martin. Il risultato è un album tutto da ballare.

