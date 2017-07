A pochi giorni dall'inizio della IV edizione di Zanne, il festival catanese annuncia il cambio location. Dalla prevista sede dei Monti Rossi di Nicolosi, i live shows della manifestazione si spostano all'interno del Parco del Castello D'Urso Somma (via San Francesco La Rena, 15 - Catania) a due passi dal mare.

La recente Circolare Gabrielli sulle nuove norme per la sicurezza in materia di spettacoli dal vivo, entrata in vigore dopo i fatti di Torino, ha imposto l'improvviso cambio di location per i concerti. Invariati tutti i servizi previsti, compreso il camping anch'esso spostato nei pressi della nuova location, mentre il programma del Day Time (le attività extra di Zanne) rimane come in origine ai piedi dei Monti Rossi di Nicolosi.



Lo staff organizzativo di Zanne comunica:

Zanne torna a Catania. Si tratta di una scelta forzata a causa delle nuove regole su safety & security introdotte il 7 giugno dopo i drammatici eventi di Torino. La location che era autorizzata prima di tale data, improvvisamente è diventata un teatro degli orrori... impossibile da gestire e da rendere agibile, nonostante le abbiamo provate tutte. Decine di eventi già programmati, a fronte delle nuove prescrizioni, sono stati cancellati... ZANNE NO! Torniamo a Catania, in un luogo meraviglioso, il Castello D'Urso Somma, una dimora gotica circondata da lussureggianti giardini a due passi dal mare. Siamo riusciti a traslocare anche il campeggio, questa volta con accesso gratuito a una splendida spiaggia con affaccio sul nostro mare... far di necessità virtù ed essere felici!"

Questo il programma di Zanne:

21 luglio

Einstürzende Neubauten

of Montreal

Fufanu

H.Grimace

22 luglio

AIR

Fujiya & Miyagi

The Limiñanas

23 luglio

Soulwax

Ulrika Spacek

The Mystery Lights