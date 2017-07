La piattaforma di streaming Spotify ha reso noti i nomi dei 20 artisti rock più ascoltati al mondo tramite il proprio servizio. L'elenco è stato pubblicato il 13 luglio in occasione dell'"International Day of Rock N Roll", per ricordare l'anniversario di "Live Aid" nel 1985.

Le posizioni in classifica sono stabilite in base al numero di ascolti in streaming che ogni artista ha ricevuto dall'inizio del 2017 a ora.

Ecco, dunque, l'elenco dei magnifici 20:

1. Coldplay

2. Twenty One Pilots

3. The Beatles

4. Linkin Park

5. Red Hot Chili Peppers

6. Panic! A The Disco

7. Metallica

8. Arctic Monkeys

9. Queen

10. Fall Out Boy

11. Green Day

12. AC/DC

13. Pink Floyd

14. Blink-182

15. Paramore

16. Guns N’ Roses

17. Nirvana

18. The Rolling Stones

19. The 1975

20. Kings of Leon