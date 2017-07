Uscirà il 1° settembre “V” il nuovo album di Ensi: il lavoro del rapper prende il titolo da Vincent, suo figlio, Vella, il suo cognome, e da "Vendetta", il suo primo album e dll numero romano (è il suo quinto disco). Il lavoro vede la collaborazione, tra gli altri, di Clementino e il Cile. Lo racconta così



La mia penna non è mai stata motivata dalle sfumature, ho sempre trovato la maggiore ispirazione agli estremi, nella sofferenza quanto nella felicità. – racconta Ensi - Questi ultimi tre anni della mia vita sono stati davvero intensi, sono passato più volte da un estremo all’altro senza fermate intermedie. È cambiato tutto. Sono cambiato anche io. Mi ci è voluto del tempo per metabolizzare e me lo sono preso, in piena controtendenza con il momento storico nel quale viviamo, dove è tutto molto veloce. Ma questo processo era necessario per arrivare a questo disco. Negli ultimi mesi ho raccolto tutto questo vissuto nella musica e ho scritto V, senza dubbio il mio miglior disco fino ad oggi. Non è una fotografia del momento, è più un collage di foto, strappi del passato e del presente, nei suoni come nelle immagini. Ci sono delle versioni completamente inedite della mia musica e le versioni migliori dei miei punti di forza. In “V” c’è l’uomo, il rapper e il padre.