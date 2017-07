Beyoncé sempre più regina del pop: nel giorno in cui viene incoronata come artista più prolifica del 2016, mostra al mondo le sue creature per la prima volta, ovviamente usando Instagram. Una foto posata, che richiama quella dell'annuncio della gravidanza, in cui tiene in braccio Sir Carter e Rumi, che oggi compiono un mese.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

L'ex Destiny's Child già mamma di Blue Ivy, nata nel gennaio del 2012 - aggiunge anche una serie di emoji che rappresentano la famigla con Jay-Z: l'altra figlia ha debuttato come cantante proprio in "4:44", in cui peraltro il marito rispondeva alle voci di tradimento iniziate dall'ultimo disco di Beyoncé, "Lemonade".