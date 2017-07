Chris Martin e compagni continuano con la loro consolidata tradizione di "Extended Play": "Kaleidoscope" è una sorta di figlioccio di "A head full of dreams", prende il titolo dallo struementale di quest'ultimo e contiene 5 canzoni. Originariamente previsto per giugno esce oggi, 14 luglio in digitale, mentre la versione CD arriverà il 4 agosto.

Nulla di nuovo sotto il sole, ma una conferma di quanto fatto negli ultimi tempi - fatta salva la parentesi più minimalista dell'altro EP "Live in London".

La cosa più interessante dell'EP è "A L I E N S" collaborazione con l'amico Brian Eno e un altro grande produttire. Un brano sbilenco, originale, in cui i musicisti e produttori osano con soluzioni non convenzionali. Davvero bello. E sì, lo sappiamo che ora i Coldplay sono i più grandi rappresenanti del pop-show e del "corismo" (le canzoni da cantare in coro allo stadio). Ma se tornassero a giocare così un po' più spesso, non sarebbe male





Leggi la recensione completa di "KALEIDOSCOPE" cliccando qui