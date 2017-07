I Garbage hanno pubblicato una nuova canzone, "No Horses", in concomtitanza con la partenza del tour assieme ai Blondie. Il batterista e leader Drummer Butch Vig ha raccontato a Variety:

"No Horses" è nata come una jam. Una serie di strani loop, con Shirley che improvvisa questa stupenda melodia. E' proprio un flusso di coscienza alla Patti Smith, molto coerente con quello che sta succedendo politicamente.

I Garbage hanno recentemente pubblicato un libro autobiografico "his is the Noise That Keeps Me Awake". L'ultimo album della band è "Strange Little Birds" del 2016.