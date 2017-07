E' mancato, all' età di 52 anni, il rapper Fresh Kid Ice, uno dei fondatori dei 2 Live Crew: non sono note le cause, il manager ha parlato di non specificati problemi medici.

Nato Christopher Wong Won, è stato uno dei primi rapper asiatici. Assieme a Luther Campbell, formò appunto i 2 Live Crew: la formazione visse il suo periodo migliore nei primi anni Novanta ed ebbe un enorme successo con il singolo "Me so horny", anche se la popolarità era arrivata già nel 1989 grazie all'album "As nasty as they wanna be", bollato come osceno e finito tra le maglie della censura prima che la Corte d'Appello degli Stati Uniti ribaltasse la sentenza.