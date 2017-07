Nuovo capitolo nella serie dei dischi dal vivo di Bruce Springsteen. E un altro concerto leggendario.

Si, lo sappiamo che l'aggettivo è abusato, quando si parla dei concerti del Boss, ma quello del 20 ottobre 2009 allo Spectrum di Philadephia lo è per due motivi. Si tratta di uno degli ultimi concerti nel palazzetto della Pennsylvania, demolito nel 2010, e teatro di molti concerti del Boss. L'ultima band a suonarci? I Pearl Jam,10 giorni dopo, il 30 ottobre.

E poi una scaletta, che si apre con il botto: "The price you pay", da "The river", alla prima esecuzione live dopo 28 anni, così come la cover di Jackie Wilson "​(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher", anch'essa non suonata dall'81. Altre cover come "Save the last dance for me" dei Driters, l'esecuzione integrale di "Born in the U.S.A.", e diversi brani da "Working on a dream", uscito a inizio 2009.

Questa la copertina, si può comprare qua in digitale a partire da 10 dollari

Questa la scaletta del concerto (e la tracklist)

The Price You Pay

Wrecking Ball

Out in the Street

Hungry Heart

Working on a Dream

Born in the U.S.A.

Cover Me

Darlington County

Working on the Highway

Downbound Train

I'm on Fire

No Surrender

Bobby Jean

I'm Goin' Down

Glory Days

Dancing in the Dark

My Hometown

The Promised Land

The River

Long Walk Home

The Rising

Born to Run

​(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher

Bis

Spirit in the Night

Loose Ends

Kitty's Back

American Land

Save the Last Dance for Me

Waitin' on a Sunny Day

Thunder Road

Rosalita (Come Out Tonight)