I Nine Inch Nails hanno mantenuto la promessa: avevano annunciato l’uscita di due EP entro l'anno, per completere una trilogia iniziata con "Not the actual events" (pubblicato lo scorso dicembre).

"Add violence", la seconda parte della trilogia, arriva già la prossima settimana: oggi Trent Reznor ha diffuso la prima canzone, "Less than", copertina e tracklist. L'EP si può ordinare sul sito della band. La terza parte arriverà invece entro la fine dell'anno.

La Tracklist:

01. Less Than

02. The Lovers

03. This Isn’t the Place

04. Not Anymore

05. The Background World