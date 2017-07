Si discute dell'inclusione dello streaming nelle classifiche degli album, ed è in corso una polemica su un'errata certificazione dei dischi d'oro (qua il commento di Claudio Ferrante di Artist First: Rockol è in attesa di una replica di Enzo Mazza).

Nel frattempo la FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, che cura la realizzazione delle graduatorie assieme a GFK, ha diffuso i dati del primo semestre di Top of The Music - quindi con lo streaming nei singoli, ma non ancora negli album, dove è stato introdotto il 7 luglio.

La canzone più venduta/ascoltata dei primi sei mesi è "Despacito" di Luis Fonsi, mentre tra gli album trionfa "Perdo le parole" di Riki. Tra i vinili in testa "Is this the life we really want" di Roger Waters (con il classico "The dark side of the moon" dei Pink Floyd in seconda posizione).

Queste le top 5 di singoli e album, mentrre le graduatorie complete sono disponibili qua.