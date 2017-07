Una sera Jade Jackson suona in un localino come tanti, davanti a un pubblico come tanti. Non poteva saperlo ma quella sera la sua vita sarebbe cambiata. Sicuramente nell'immediato, forse per sempre. Quella sera tra il pubblico c'era la moglie di Mike Ness dei Social Distortion. A lei quel concerto piace molto. Segnala la ragazza al marito, la ruota inizia a girare, e gira a tal punto che viene pubblicato "Gilded". Il suo disco d'esordio.

Le canzoni sono oneste, raccontano delle storie e alla fine dell’ascolto dell’album si è tentati di ripartire da capo. E’ banale quanto volete ma quando ci sono delle buone canzoni, si è almeno a metà dell’opera.

