Nel 1994 il rock era tornato di moda in tutto il mondo, grazie al grunge. E In italia c'era una band che lo praticava da tempo ed era riuscito a portarlo in classifica. Però aveva bisogno di cambiare. Così Piero Pelà e Ghigo Renzulli fecero la scelta dolorosa di non lavorare più con Alberto Pirelli, che aveva seguito il gruppo fin dagli esordi. E chiamarono Rick Parashar, diventato noto per avere lavorato a “Ten” dei Pearl Jam, diventato l’icona del suono rock di quegli anni.

La leggenda narra che la collaborazione non andò benissimo, tanto che recentemente la band ha pubblicato una Legacy Edition del disco rielaborato a partire dai mix pre-master, e quattro versioni inedite: "Lo spettacolo", "Spirito", "No frontiere" e Lacio Drom mixate da Tom Lord-Alge, produttore americano Grammy per il suo lavoro con Stevie Winwood, e collaboratore di U2 e Rolling Stones. Lord-Alge ha lavorato sulle registrazioni originali dai master analogici.

PATTI SMITH E'​ PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

"Spirito" segna uno momento fondamentale della seconda fase storia della band. Dopo la cosiddetta “Trilogia del potere”, da Desaparecido” (1985) a “17 Re” (1986) e “Litfiba3” (1988), la band di Firenze si era trasformata dal simbolo della rinascita del rock italiano indipendente a rockstar vere e proprie. Ma non perse la voglia di osare i quattro album successivi furono una tetralogia dedicata agli elementi della natura ("El Diablo", "Terremoto", "Spirito" e "Mondi sommersi”). La cosiddetta “Tetralogia degli elementi”. “Al tempo venivo tacciato di catastrofismo. E invece vedevo lungo. Il nostro punto di vista sugli anni ’90 è ancora attuale. Non è cambiato nulla, anzi è peggio”, ha raccontato recentemente Pelù, quando la band ha riproposto dal vivo la Tetralogia.

Ascolta la playlist “I wanna rock all summer”: 16 canzoni indimenticabili per un estate a tutte chitarre:

I LITFIBA SONO​ PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE