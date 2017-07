Dal loro EP "Feels like home", i Cat and the Fishbowl presentano "Take me to the one I love", in questa bella versione #NoFilter, incisa in giro per le vigne. La raccontano così

Siamo nelle Langhe, alla Cascina Albano di Barbaresco. Una bella giornata di maggio con il cielo limpido e il verde dei vigneti profondo e inebriante. Pensiamo alle nostre canzoni, a che cosa suonare in questo contesto. Andiamo per antitesi. "Take me to the one I love" è una canzone di pianura, che racconta di come si guidi su una strada tutta dritta e piatta portandosi dietro le proprie borse di ricordi. La collina è diversa, ogni strada si arrampica e si ritorce e sembra partorita da qualcuno che ha bevuto troppo vino. Lo stesso che noi abbiamo bevuto. Ci proviamo, la suoniamo, ci piace. Eccola qui, questa versione in altura.