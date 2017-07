Terza anticipazione dal ritorno alla musica Giulio Casale. Dopo il nuovo singolo "Resto io", e "Sono corpo", ecco la terza canzone che prelude ad un nuovo album di inediti, il primo da "Dalla parte del torto".

L'album è in fase di realizzazione con i Norman e in questi mesi Rockol ve proporrà brani in anteprima, in un work in progress fino alla pubblicazione, prevista entro l'anno. Ecco quindi una nuova canzone, "Sono corpo", sempre in versione versione acustica e #NoFilter del brano.

Per l’occasione ho volutamente rinunciato anche alla chitarra.

Ho dato corpo a un’esecuzione del tutto domestica e come si usa dire “a cappella”.

Il senso del brano resta intatto mi pare e questa rubrica poi stuzzica libertà: l’osare, no?

E allora grazie…