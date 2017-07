Nuove notizie sulle leggendarie sessioni che portano ad "Under pressure", la collavorazione tra i Queen e David Bowie: recentemente Brian May ha fornito dettagli sul rapporto tra i due grandi artisti ("Freddie e David si sfidarono e si scontrarono. Ma sono cose che accadono in uno studio: volarono scintille, per ottenere un risultato del genere. Si sfidarono in modi indiretti, tipo su chi arrivava ultimo in studio. Fu bello e terribile, ma mi ricordo solo la parte meravigliosa. E di quelle sessioni molto materiale non è mai venuto alla luce: ci stiamo pensando")

Ora nuovi dettaglii Peter Hince, roadie della band, ha raccontato al giornalista Neil Cossar, per un suo libro su Bowie, che la realtà va oltre la leggenda: ci sono canzoni intere non pubblicate.

La storia vuole che Bowie e i Queen lavorarono inizialmente su una canzone intitolata "Feel Like", poi il cantante incise i cori di "Cool Cat", dalla quale vennero poi rimossi perché non era soddisfatto. Da una jam nacque poi "Under pressure", pubblicata come singolo a fine '81 e poi ripresa l'anno successivo in "Hot space".

Hince ha poi spiegato al Guardian: