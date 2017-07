Nel 2017 c'è un paese che vuole far annullare un concerto di Marilyn Manson in Italia perché satanista. Lo shock-rocer shock-rocker sta per arrivare in Italia, il 25 e il 26 luglio rispettivamente sul palco del Rock In Roma e al Castello Scaligero di Villafranca (Vr). Ma gli abitanti di quest'ultima città non ci stanno: da qualche giorno circola la notizia di una petizione di un gruppo di cittadini (circa 2.500) contro il concerto, che vogliono organizzare una veglia di preghiera in concomitanza.

Oggi la notizia, prima ripotata alle testate locali, è arrivata ai media nazionali. Si legge nella petizione:

Rispettabili signori, vorremmo esporvi qualche perplessità riguardo il concerto di Marilyn Manson, previsto per il 26 luglio a Villafranca di Verona (...)Bruciare la bibbia è espressione di una grandissima bassezza morale e di una mancanza di rispetto per le altre persone che culmina nel disprezzo pubblico e spettacolare (cioè solo per il gusto di dare spettacolo) della Bibbia. (...) È importante sappiano di agire contro la volontà dei loro concittadini e soprattutto contro la corretta educazione dei giovani. La nostra società è caratterizzata da una pluralità di opinioni, tuttavia è necessario fare tesoro della nostra tradizione e della nostra storia, nonché dei nostri valori ed è ancor più necessario evitare che vengano proclamati valori contrari ai nostri come il disprezzo dell’identità altrui

Secca la risposta del sindaco della città Mario Faccioli, che bocciato la proposta come "Provincialismo"

Il Comune non ha una responsabilità diretta e non entra nel merito della competenza artistica. La petizione la inviino alle case discografiche. Io consegno il castello alla società organizzatrice per avere tot concerti che non sono organizzati dal Comune. Non mi risulta che a Roma il Vaticano si sia opposto. È un concerto a pagamento, non è obbligatorio entrare.

Oggi il Corriere della sera racconta che ii Villafranca hanno ricevuto dal vescovo una lettera da leggere durante la messa, in cui si bolla il concerto come "demente ancor prima che sacrilego". Nuova dichiarazione del sindaco, che attacca il vescovo: