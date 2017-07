Come annunciato, nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2017 sarà possibile vedere al cinema, in Italia, il live "David Gilmour: Live At Pompeii" (con distribuzione Nexo Digital). L'ex Pink Floyd, infatti, ha suonato il 7 e 8 luglio del 2016 proprio nel leggendario anfiteatro di Pompei, esattamnete 45 anni dopo averre partecipato alle registrazioni della storica esibizione “Pink Floyd Live at Pompeii”, ripresa da Adrien Maben.

E' ora disponibile un trailer del film, che con immagini suggestive permette di ascoltare una frazione di "Comfortably Numb".

"David Gilmour: Live At Pompeii" è diretto da Gavin Elder e comprende brani selezionati dai lavori solisti di Gilmour "On An Island" e "Rattle That Lock", oltre che alcuni brani dei Pink Floyd.