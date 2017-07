Scalzato il primato di Psy, la popstar sudcoreana che con la sua "Gangnam Style" deteneva il record del video più visto di tutti i tempi su YouTube. Ora il detentore del primato è il rapper Wiz Khalifa, con "See You Again" (featuring Charlie Puth, che faceva parte della colonna sonora di "Furious 7", film del 2015).

Nel momento in cui scriviamo Wiz Khalifa conta oltre due miliardi e novecento milioni visualizzazioni, contro i due miliardi e ottocentovantasei milioni di Psy.

"See You Again" è stato scritto per ricordare l’attore protagonista di "Furious 7" - Paul Walker - tragicamente scomparso in un incidente d’auto prima che le riprese fossero terminate. Il brano fa da colonna sonora al vide che mostra l’ultima scena del film in cui i due protagonisti - Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Cody Walker, che prese il posto del fratello Paul) - guidando fianco a fianco, si salutano con un sorriso prima di prendere strade diverse.