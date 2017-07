Si svolgerà il 17 luglio a Gatteo Mare l'Extraliscio Day, condotto dalla formazione guidata da Mirco Mariani e Moreno ‘il Biondo’ Conficconi per riattualizzare la musica da ballo romagnola della tradizione di Secondo Casadei e che recentemente ha pubblicato il doppio CD "Imballabilissimi – Ballabilissimi"

La giornata inizierà alle 10sul pontile di Villamarina Gatteo Mare, Bagno Berlati 31, per andare a bordo della nave Adriatic Princess per una mini crociera con tanto di aperitivo, frittura di pesce azzurro e musica romagnola. A seguire serrate competizioni di bocce al Bagno Massimo n 3. Alle 17.30 la premiazione (targa 70 Casadei Sonora), con una orchestra romagnola, alle 21.30 in Piazza della Libertà la ‘Balera a cielo aperto’ e il concerto degli Extraliscio, con i talenti della scena romagnola.

Alle 23 Extraliscio la partecipazione Nuova Compagnia di Canto Popolare per Extrafolk, fusione di due mondi apparentemente lontani, ma capaci di far dialogare le proprie radici, sino a creare relazioni strette e sensuali. Un concerto dove, Insieme alle tarantelle entrano in gioco i profumi delle balere, della tristezza e dell’allegria, l’odore del grano e quello inebriante vino e della musica romagnola che tanto ha dato alla cultura popolare e che ha contribuito alla unità di pensiero e di linguaggio della gente di Romagna.

Il gran finale, quando alle 23.45 l’appuntamento è nuovamente sul pontile di Villamarina Gatteo Mare al Bagno Berlati 31, per la partenza della crociera serale, sempre a bordo della Adriatic Princess, con la musica da ballo che cullerà i danzatori sino a notte inoltrata. Solo le note suadenti di Extraliscio possono accompagnare l’evoluzione di una giornata che si annuncia davvero speciale per la Riviera Romagnola.