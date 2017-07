In attesa dei quattro concerti all'Arena di Verona il 12, il 13, 15 e sedici settembre ( qui tutti i dettagli) la cantautrice di Monfalcone pubblica un best of intitolato "Soundtrack '97-'17", composto da 4CD.

Il CD 1 (prima decade ‘97/’07) e il CD 2 (seconda decade ‘07/’17) raccolgono tutti i singoli usciti dal debutto al 2017, da “Sleeping in your hand”, a “Luce (Tramonti a Nord-Est)” con cui vinse il 51° Festival di Sanremo nel 2001 e il premio della critica. Il CD 3 è dedicato alle “Covers”, da “Hallelujah” di Leonard Cohen a “(Sittin' On) The Dock Of The Bay” di Otis Redding, da “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini a “Wild horses” dei Rolling Stones. Il CD 4 è dedicato alla rarità. Sarà disponibile anche una versione limiata con 4 DVD (“Lotus Live@MTV Supersonic” + “Soundtrack Live” + “Ivy – The Film” + “L’Anima Vola Tour Live Documentary”) e un libro fotografico da collezione.

Il Best Of anticipa l'uscita del nuovo album di studio, il primo per la Universal, previsto per ottobre, che sarà anticipato dall'inedito "Twenty years": Elisa canterà la nuova canzone per la prima volta durante i concerti all'Arena di Verona del prossimo settembre.

Questa la tracklist completa

CD 1: 97-07

1. Sleeping in your hand (Mark Saunders rmx)

2. Labyrinth

3. A feast for me

4. Gift

5. Luce (tramonti a nord-est)

6. Rainbow (Bedroom Rockers rmx)

7. Heaven out of hell

8. Dancing

9. Broken

10. Together

11. Una poesia anche per te (Life goes on)

12. Swan

13. Gli ostacoli del cuore (con Ligabue)

14. Eppure sentire (un senso di te)

15. Stay

16. Qualcosa che non c’è

CD 2: 07-17

1. Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi)

2. Anche se non trovi le parole

3. Someone to love

4. Nostalgia

5. Sometime ago

6. Love is requited

7. L’anima vola

8. Ancora qui

9. Ecco che

10. Pagina bianca

11. Un filo di seta negli abissi

12. A modo tuo

13. No hero

14. Love me forever

15. Bruciare per te

CD 3: COVERS

1. Almeno tu nell’universo

2. (Sittin’ on) the dock of the bay

3. Redemption song

4. Hallelujah

5. Femme fatale

6. Wild horses

7. Mad world

8. 1979

9. Pour que l’amour me quitte (con Giorgia)

10. Ho messo via

11. I never came

12. One

13. Bridge over troubled water

CD 4: RARITIES

1. Labyrinth (remix - radio cut) – cd single LABYRINTH

2. Labyrinth (live version) - cd single MR. WANT

3. A feast for me (live special version) – cd single MR. WANT

4. Gift (deadmouse remix – radio cut) – cd single GIFT The remixes

5. Happiness is home (Pressure chunga remix) – cd single HAPPINESS IS HOME

6. Happiness is home (Sam vrs.) – cd single HAPPINESS IS HOME

7. Time (Planet Funk radio edit) – cd single TIME

8. Hablame – cd single COME SPEAK TO ME

9. Come speak to me (4 hero radio edit) – cd single COME SPEAK TO ME

10. Heaven out of hell (Sensual heaven remix) – cd single RAINBOW

11. Heaven out of hell (Live at Tropical Pizza 14/11/2001) – cd single RAINBOW

12. Lullaby – cd single ALMENO TU NELL’UNIVERSO

13. Teach me again (Elisa’s version) – cd single TEACH ME AGAIN

14. Sentir sin embargo