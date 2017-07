Proseguono gli appuntamenti live per Francesco Renga, con lo ‘Scriverò il tuo nome live- estate', tour che porterà l'ex Timoria nelle arene estive delle località più prestigiose d’ Italia. Il tour a supporto dell’album “Scriverò il tuo nome”, pubblicato nel mese di aprile del 2016, è partito il 15 ottobre dello scorso anno dal Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Sul sito del promoter F&P Group puoi trovare tutte le informazioni relative al tour e ai biglietti.

Tra le tante date in programma, Francesco Renga sarà il 18 luglio al Porto Antico di Genova e il 23 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Ti piacerebbe essere tra i fortunati che assisteranno ai due concerti in programma?

Non devi fare altro che iscriverti a Rockol Weekly e attendere di ricevere il tuo primo numero della nostra newsletter, il giovedì, direttamente nella tua casella mail. All’interno troverai tutte le modalità per partecipare al contest che ti permetterà di aggiudicarti una coppia di biglietti.



Francesco Renga nasce a Udine il 12 giugno 1968. Inizia a cantare giovanissimo e a 16 anni partecipa al suo primo concorso tra band bresciane, Deskomusic, come cantante dei Modus Vivendi. In quell’occasione conosce i Timoria, gruppo in cui milita per 13 anni, contribuendo alla realizzazione di sette album. All’inizio del 2000 pubblica FRANCESCO RENGA, il suo esordio come solista, cui fa seguito una nutrita serie di concerti. A Sanremo 2001 si presenta con “Raccontami...”, brano di sua......Leggi tutto