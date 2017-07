Uscirà il 22 settembre il nuovo album di Van Morrison, "Roll with the punches", ad un anno esatto da "Keep me singing". L'album è inciso con la collaborazione di Chris Farlowe, Georgie Fame, Jeff Beck, Paul Jones e Jason Rebello ed unisce brani inediti con standard blues e 'R 'n' B di Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharpe e Lightin’ Hopkins.

Racconta Van The Man;

Sono entrato in contatto con il blues quando ero molto piccolo. La cosa che amo di questo genere è che non devi esaminarlo, solo suonarlo. Non ho mai analizzato troppo la mia musica, la compongo e basta. La musica deve essere solamente suonata ed è questo il modo in cui funziona il blues, è un’attitudine. Sono stato fortunato ad incontrare i più grandi: John Lee Hooker, Jimmy Witherspoon, Bo Diddley, Little Walter e Mose Allison. Li ho frequentati e ho assorbito ciò che facevano. Erano persone senza un grosso ego e mi hanno insegnato moltissimo

Le canzoni di Roll With The Punches, che siano scritte da me o no, sono orientate alla performance. Ogni canzone è una storia e io eseguo quella storia. È un concetto dimenticato perché le persone hanno la tenza ad analizzare troppo le cose. Ancor prima di iniziare a scrivere canzoni sono stato un performer. Questo è quello che faccio.

Questa la tracklist:



1. Roll With the Punches (Van Morrison & Don Black)

2. Transformation (Van Morrison)

3. I Can Tell (Bo Diddley & Samuel Bernard Smith)

4. Stormy Monday / Lonely Avenue (Stormy Monday – T-Bone Walker/Lonely Avenue – Doc Pomus)

5. Goin’ To Chicago (Count Basie & Jimmy Rushing)

6. Fame (Van Morrison)

7. Too Much Trouble (Van Morrison)

8. Bring It On Home To Me (Sam Cooke)

9. Ordinary People (Van Morrison)

10. How Far From God (Sister Rosetta Tharpe)

11. Teardrops From My Eyes (Rudy Toombs)

12. Automobile Blues (Lightnin’ Hopkins)

13. Benediction (Mose Allison)

14. Mean Old World (Little Walter)

15. Ride On Josephine (Bo Diddley)