E' in corso di svolgimento il tour di Roger Waters in America, a seguito della pubblicazione di "Is this the life we really want?" (qua la nostra recensione). A New Orleans, lo scorso 8 luglio, però, c'è stata una contestazione verso l'ex bassista dei Pink Floyd.

Come sempre, Waters ha attaccato il presidente degli Stati Uniti: durante "Pigs (Three Different Ones)" è comparsa la scritta "Trump is a pig", culmine di una serie di "visual" contro il politico/imprenditore.

Solo che questa volta, secondo quanto riporta la testata locae New Orleans Advocate :

Infine, le parole "Trump è un maiale" arrivano sullo schermo, per rafforzare il concetto delle immagingi precedenti. (...) Poi lo sfogo anti-Trump prosegue su "Money" (...) Si sentono un po' di "buuuuh", ma ogni fan di Trump offeso o uscito dallo show, si è perso il resto dello show.

In questo video del concerto, alla fine, si sente in effetti un po' di contestazione. Nulla di drammatico, anzi probabilmente un effetto voluto da Waters, che non ha mai nascosto le sue idee politche e la sua verve polemica su questi temi.