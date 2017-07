Dopo l'annuncio dello scorso maggio della giuria di X Factor sono state comunicate anche le categorie che Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante seguiranno nell'undicesima edizione del talent show. O quasi.

Dopo le audizioni di Pesaro e Torino, si sono svolte al Modigliani Forum Livorno le registrazioni dei cosiddetti bootcamp, quelli dove i giudici scelgono le loro squadre con "il gioco delle sedie" (lo "switch", nel linguaggo di X Factor). Sono state quindi decise i mentori delle categorie

Ecco le assegnazioni:

Fedez: Under uomini

Manuel Agnelli: gruppi

Mara Maionchi: Over 25

Levante: Under donne

In sostanza, assegnazioni didascaliche. L'anno scorso ci si interrogava su Alvaro Soler (un ragazzo con due singoli e un disco a gestire le band?). Quest'anno non ci si può lamentare, almeno in teoria: vediamo come se la cava Manuel con le band, campo in cui certamente ha esperienza. Mara Maionchi potrebbe prendere chiunque, si sa; Fedez ha già avuto gli Under Uomini in passato, e certamente Levante non avrebbe potuto prendere altro che le under donne. Vedremo se una corrispondenza così immediata tra i giudici, la loro storia e le categorie funzionerà o si rivelerà troppo banale.

A margine, prima dell'annuncio definitivo di stamattina, ravvisiamo un po' di confusione sui canali social della trasmissione. Domenica sera hanno annunciato che avrebbero "spoilerato" le categorie, hanno immediatamente comunicato le prime due (Fedez e Agnelli), promettendo per ieri sera, 10 luglio, le altre due (Maionchi e Levante). Salvo poi postare immagini generiche delle due giudici senza specificare le loro assegnazioni. Passo indietro o cambio di strategia di comunicazione?