"Il piacere è stato nostro. E' stato fantastico". Con queste parole, postate su Facebook, i Foo Fighters hanno salutato i fan europei dopo la conclusione del tour nel vecchio continente, in Grecia.

E come regalo conclusivo, durante il concerto hanno suonato per la prima volta una nuova canzone, "Arrows", la traccia numero 7 di “Concrete and gold” in arrivol il 15 settembre. Ecco il video:

La band ha già suonatato dal vivo, oltre al singolo "Run", "Sunday rain", "La Dee Da” e “The Sky is a Neighborhood” e "Dirty water". Questa la tracklist dell'album

01. T-Shirt

02. Run

03. Make It Right

04. The Sky Is A Neighborhood

05. La Dee Da

06. Dirty Water

07. Arrows

08. Happy Ever After (Zero Hour)

09. Sunday Rain

10. The Line

11. Concrete and Gold