Sta per giungere alla fine il tour dei Radiohead, con il discusso concerto in Israele, la prossima settimana. In un'intervista alla BBC, Ed O'Brien ha rivelato i piani della band per il 2018: un anno di pausa, con un "piccolo tour" e poi progetti solisti.

E' l'ora che ognuno di noi si concentri per un po' sulle proprie cose

Qua l'intervista a Ed O'Brien, che potrebbe pubblicare un disco solista, nel 2018. Thom Yorke e Jonny Greenwood, come noto, si esibiranno in una inedita versione a due il prossimo 20 agosto a Macerata, per raccogliere fondi per le vittime del terremoto.